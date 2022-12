Natale granata, da Vagnati a Singo: come hanno festeggiato dirigenti e giocatori del Torino

TORINO - Natale con i tuoi , Pasqua con chi vuoi: un vecchio proverbio che rispecchia una tradizione che in queste feste è stata rispettata anche in casa Torino a cominciare dal presidente, Urbano Cairo . Il patron granata non ha mancato l’appuntamento con figli, fratello e nipoti per il pranzo del 25 dicembre, con tanto di cappelli da Babbo Natale, buon cibo e buon vino, come testimoniato anche da un post condiviso su Instagram dallo stesso patron della squadra granata. Anche Davide Vagnati ha trascorso la festa in famiglia, ma ha avuto modo anche di godersi - e apprezzare - le bellezze architettoniche di Torino durante questo giorno particolare: sulle storie di Instagram ha postato una foto dal cortile di Palazzo Reale che ha commentato con un « Natale a Torino, che spettacolo ». Alla sua storia ha poi aggiunto anche come sottofondo musicale “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti: una vera e propria dichiarazione d’amore da parte del direttore tecnico per il capoluogo del Piemonte.

Il Natale dei giocatori del Torino

Dai dirigenti passiamo ai calciatori, anche in questo caso il Natale è stato all’insegna della tradizione: Alessandro Buongiorno è rimasto a Torino a godersi il pranzo e anche i regali, tra cui una tazza personalizzata con una sua immagine in maglia granata che ha voluto mostrare anche sui social. Antonio Sanabria ha invece preferito festeggiare in riva al mare, lasciando per qualche ora il capoluogo piemontese. Samuele Ricci ha festeggiato con la sorella Sara, il resto della famiglia e anche con quella che da qualche tempo è diventata una sorta di nuova “compagna”. Non parliamo di una ragazza ma della sua chitarra: con la pausa del campionato il centrocampista ha deciso di coltivare questa nuova passione musicale, si è esercitato anche tra un allenamento e l’altro nel ritiro di San Pedro del Pinatar. Poteva quindi mancare qualche nota suonata anche dal divano di casa durante le feste? Ovviamente no. Festa in famiglia anche per Brian Bayeye e Koffi Djidji, mentre Valentino Lazaro si è concesso una cena fuori insieme alla sua fidanzata, Kami Osman. Ricardo Rodriguez è stato invece raggiunto a Torino dal fratello Francisco, anche lui calciatore (è un centrocampista del Winterthur, squadra che milita nel massimo campionato svizzero): hanno trascorso il Natale insieme e con le rispettive compagne. Per Wilfried Singo la giornata del 25 dicembre è stata invece l’occasione per una doppia festa: oltre al Natale ha infatti festeggiato anche il suo ventiduesimo compleanno. Doppi auguri per il terzino ivoriano che, nella seconda parte del campionato, dovrà cercare il riscatto dopo una prima parte di stagione troppo altalenante, con un rendimento non sempre all’altezza delle aspettative.