TORINO - Il giorno di Natale era il suo compleanno e Wilfried Singo si è lasciato andare a uno scatto... fuorviante. In maglia Napoli. Subito qualche tifoso del Torino non l'ha presa bene. Ok, sul mercato il laterale destro piace, eccome: in fila Inter, Juventus, Tottenham. Ma sarebbe il caso di essere più cauti. E allora, dopo i mugugni, ecco che Singo corre ai ripari e riposta nelle storie di Instagram il Singo-Toro della Serie A.. Felici e contenti, tanto il mercato è in piena attività.