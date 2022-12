Torino, con Pellegri ancora ko tutto sul mercato: Nzola o Cheddira

INVIATO A MONZA - Lesione al bicipite femorale della coscia destra e almeno un mese di stop: non c’è pace per Pietro Pellegri , ragazzo dalle potenzialità inespresse costantemente frenato dagli infortuni. Un peccato, vista pure la considerazione che Juric nutre nei confronti del giovane centravanti. «Deve migliorare in tutto ma con lui vale la pena lavorare, ha qualità uniche e può diventare un grande giocatore», la sintesi del pensiero del tecnico su Pellegri. Out oggi a Monza e per lungo tempo.

Mercato: Nzola e Cheddira

A questo punto all’allenatore croato non restano molte opzioni, per puntare a un nuovo successo all’U-Power Stadium dopo quello ottenuto alla prima giornata firmato da Miranchuk e Sanabria. Questa volta il paraguaiano si alternerà con Karamoh, il quale dopo un complesso avvio di stagione, nel ritiro spagnolo ha fatto di tutto per recuperare crediti agli occhi di Juric. Sia il francese che il sudamericano scenderanno in campo anche per evitare di lasciare il Toro, a gennaio: con Pellegri ai box, presumibile comunque che la cessione di Sanabria possa nel caso concretizzarsi a fine mercato. Nel momento in cui Vagnati avrà già reperito il suo sostituto: Nzola dello Spezia rimane una possibilità, Cheddira del Bari una seconda.