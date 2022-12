Vlasic: "Stanco? Non vedo l'ora di ricominciare!". E sul Mondiale...

MONZA - Al termine dell'amichevole vinta sul campo del Monza 4-1, in casa Torino ha parlato Nikola Vlasic, ultimo arrivato dopo aver disputato il Mondiale con la Croazia e autore tra l'altro di una pregevole doppietta ai brianzoli, nel test odierno. Ecco le sue parole a Torino Tv: "Dopo i mondiali ho avuto sei giorni di riposo, ma ho continuato ad allenarmi a casa senza fermarmi. Non sono stanco, non vedo l'ora di tornare a giocare le partite ufficiali. Il Mondiale? Un'esperienza incredibile. Ricorderò per sempre la vittoria contro il Brasile ai calci di rigore, poi quando abbiamo ricevuto la medaglia per il terzo posto e quando siamo rientrati in Croazia. La gente ci ha aspettati e festeggiati, erano tantissimi: è stato veramente bellissimo. Adesso inizia un altro campionato, ma ho visto una squadra molto in forma. Oggi abbiamo giocato bene contro una squadra forte come il Monza, mancano sette giorni e possiamo solo migliorare".