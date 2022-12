Torino, un recupero per Verona: ecco chi vede la convocazione

TORINO - Verso il campionato: per la sfida del 4 gennaio contro il Verona dovrebbe tornare a disposizione il polacco Linetty , almeno per la panchina. Il centrocampista, rispetto agli altri indisponibili, è più avanti di tutti. Un recupero importante per il tecnico croato considerando che il giocatore ha spesso dato un contributo significativo. Non sarà al massimo della condizione ma - se tutto procederà al meglio - potrà tornare utile nella ripresa della partita. Per gli altri giocatori i tempi di recupero sono un po’ più lunghi. Come, per esempio, per il giovanissimo Ilkhan . La ferita rimediata alla caviglia è stata profonda e ci sono voluti molti punti di sutura. Adesso bisogna aspettare la cicatrizzazione per evitare guai peggiori. Il ragazzo dovrebbe rientrare dopo l’Epifania. Buone notizie anche per Singo . Difficilmente ce la farà per il ritorno del campionato, ma dopo la sfida con il Verona potrebbe tornare nel gruppo.

Torino, le condizioni di Aina e Pellegri

Più lunghi, invece, i tempi di recupero per Aina e Pellegri. Il nazionale nigeriano sarà pronto per l’inizio di febbraio, così come lo sfortunatissimo Pellegri. Bene precisarlo, per l’attaccante si tratta però del primo vero infortunio muscolare di quest’anno, visto che in precedenza aveva avuto fastidi a vecchie cicatrici o affaticamenti, con in aggiunta l’edema alla caviglia rimediato con il famoso scivolone di Bologna. Pellegri in questo momento è a riposo e la prossima settimana comincerà con molta cautela le terapie riabilitative assieme ai preparatori granata. Calendario alla mano, così come del resto Aina, dovrebbe saltare tutto il mese di gennaio, potrebbe quindi essere convocabile per Torino-Udinese del 5 febbraio. Il resto della rosa, dopo l’importante e significativa amichevole di Monza, gode di ottima salute. I test fisici hanno evidenziato un confortante stato di forma dell’intero gruppo che sta preparando con grinta e convinzione nei propri mezzi la sfida contro il Verona: l’obiettivo, ovviamente, è quello di conquistare i tre punti per rinforzare la classifica e cominciare a vedere più da vicino le squadre che stanno davanti e lottano per un posto in Europa.