Toro, la tentazione del tridente fantasia con Vlasic, Radonjic e Miranchuk

TORINO - È tornato dal Qatar con una medaglia di bronzo al collo e, appena 24 ore dopo il rientro a Torino, ha siglato una doppietta nell’amichevole contro il Monza: Nikola Vlasic ha già dimostrato di essere tra i più in forma in casa Torino e il Mondiale giocato con la sua Croazia sembra averlo galvanizzato ancora di più. Difficile che Ivan Juric decida di privarsi del suo numero 16 il prossimo 4 gennaio, quando si tornerà a fare sul serio e, all’Olimpico Grande Torino, arriverà un Verona con l'obbligo di cambiare marcia rispetto alla prima parte di stagione per allontanare gli spetti della B. Le amichevoli disputate nell’ultimo mese hanno dato indicazioni importanti al tecnico granata, che ha ricevuto segnali incoraggianti anche da Nemanja Radonjic e Aleksej Miranchuk: ecco allora che per la partita contro i gialloblù prende piede l’ipotesi di un tridente leggero, senza un centravanti di ruolo ma con i tre fantasisti insieme dal primo minuto. D’altronde Pietro Pellegri non sarà a disposizione a causa dell’infortunio patito negli scorsi giorni e Antonio Sanabria non sta convincendo (0 gol nelle quattro amichevoli giocare). Juric ha ancora tempo per scegliere ma l’idea di un attacco leggero, già utilizzato altre volte, lo stuzzica e lo ha nuovamente provato al Filadelfia .

Scelte a centrocampo

Il tecnico ha invece meno scelta a centrocampo, dove i giocatori sono contati: sulle fasce Ola Aina e Wilfried Singo sono ancora indisponibili e restano i soli Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda (oltre al partente Brian Bayeye), in mezzo potrebbe farcela a recuperare Karol Linetty mentre serve maggiore cautela per Emirhan Ilkhan, uscito dall’amichevole contro la Cremonese con un brutto taglio alla gamba destra. La ferita era stata immediatamente suturata ma serve prudenza e sembra difficile che contro il Verona possa anche solo sedersi in panchina. Juric può comunque contare su Samuele Ricci e Sasa Lukic. L’altro assente sicuro alla ripresa del campionato sarà Alessandro Buongiorno. In questo caso non è un infortunio a bloccare il difensore ma il turno di squalifica arrivato dopo il giallo ricevuto contro la Roma. A disposizione invece gli altri quattro centrali: Perr Schuurs, Koffi Djidji, Ricardo Rodriguez e David Zima. Nel frattempo è stata riaperta la prevendita dei biglietti in tutti i settori (da oggi anche in quello riservato alla tifoseria ospite) con delle limitazioni per quanto riguarda i residenti in Veneto: il Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive ha vietato la trasferta a chi abita nella provincia di Verona (fatta eccezione per i Fidelizzati Toro), i residenti nelle altre province del Veneto potranno invece acquistare il tagliando solamente nel Settore Ospiti.