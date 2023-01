Torino, Lukic al centro e poi sul mercato: 15 milioni!

Ricci e Lukic, il centro del Toro

Ivan Juric punterà molto su Ricci e Lukic, i due fari del centrocampo. Il serbo, però, dopo il match sarà sul mercato perché non vuole prolungare il suo contratto che scade nel 2024 e ha chiesto di andare a giocare in una squadra che disputi le Coppe. Insomma, per lui giorni caldi, caldissimi. Costo del cartellino? 15 milioni almeno. E con questi soldi il Toro potrebbe prendere una punta, un terzino e un altro centrocampista. Occhi puntati sempre su Praet, Nzola, Cheddira, Vazquez, Barath e non solo.