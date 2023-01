Toro: Aina e Djidji, gennaio mese chiave per trattare

TORINO - Ola Aina, Koffi Djidji, Simone Edera… Sono tre giocatori del Torino in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Il jolly offensivo italiano sta già cercando da tempo una squadra dove rilanciarsi, dopo il brutto infortunio di un anno fa. Ha qualità, da tempo si è ripreso fisicamente nel migliore dei modi, viene regolarmente convocato da Juric, ma nel Toro non può avere spazio: una soluzione maturerà. Più complicata invece la situazione per i due difensori. Il terzino finora ha chiesto cifre troppo alte per rinnovare: una dinamica simile anche al centrale. Da vedersi se si troverà un’intesa in extremis. Il Torino non intende svenarsi, anche perché da tempo sta cercando di ridurre il monte ingaggi. E in gran parte ci è riuscito in modo anche molto significativo, nell’ultimo biennio.