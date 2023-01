Torino, scende in campo Cairo. Mercato? No, filosofia

TORINO - "Una vera guida d'uomini si pone più in basso di loro". Ma anche: "Un vero capo militare non è bellicoso". Sono alcune massime taoiste, risalenti ad almeno 2.300 anni fa, citate oggi dal presidente del Torino, Urbano Cairo, su Instagram. "Leggetele e rileggetele ancora: vi daranno sempre qualcosa in più", ha commentato Cairo. Dopo la filosofia giapponese Kaizen evocata da Davide Nicola quando allenava il Toro, il mondo orientale, in questo caso cinese, torna sul palcoscenico granata. I tifosi granata su Instagram gli scrivono ripetutamente da giorni per invitarlo a ingaggiare un attaccante capace di segnare a raffica, e lui oggi li ha dribblati tutti portando il discorso su sfere ben più alte. Un'altra citazione? "Questa è la virtù del non contrastare". Indi per cui, "in perfetta armonia con la legge del Cielo". E il mercato? Per adesso occhi a mandorla e tanti saluti! Al di là delle battute, un momento di riflessione indubbiamente interessante, curioso. Cultura taoista. E ancora buon anno...