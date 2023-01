Toro e Juric: ripartenza lanciata

TORINO - Quattro vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte: di poco, ma il bilancio del Torino nella prima gara di gennaio nelle ultime dieci stagioni è positivo. In particolare è notevole il trend granata negli ultimi tre campionati. Lo scorso anno, quando già Juric era il tecnico, alla ripresa arrivò un secco e inequivocabile 4-0 alla Fiorentina. In precedenza, con Giampaolo allenatore, il successo era invece arrivato a Parma (0-3). A ritroso si va quindi alle tre prime partite dell’anno nuovo con Mazzarri: ottima la prima per il toscano, che fa il suo esordio il 6 gennaio 2018 superando 3-0 il Bologna. Nelle due annate successive il Toro di Mazzarri una volta perde e un’altra vince sempre a Roma contro i giallorossi (3-2 per i capitolini nel ’19, 0-2 granata nel ’20). Lusinghiero il bilancio degli ultimi cinque campionati, alla ripresa: quattro vittorie e un ko.