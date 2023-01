Toro-Verona: Vlasic centravanti

TORINO - «Vlasic non è un fuoriclasse, ma un calciatore duttile che può anche giocare da attaccante centrale»: così parlava Juric ieri nella conferenza di presentazione alla gara contro il Verona. Un’anticipazione della scelta in definitiva compiuta: il tecnico croato opta per un tridente senza un autentico centravanti e formato da Miranchuk, Vlasic appunto e Radonjic. Questa la decisione di Juric per la prima di campionato dopo la sosta per il Mondiale: per i granata, che nell’ultimo appuntamento a Roma contro i giallorossi avevano pareggiato 1-1, riparte la caccia alle posizioni che portano alle coppe europee. Questa volta con Vlasic punta: Sanabria è in panchina, Pellegri alle prese con il solito infortunio.