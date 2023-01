Torino, occasione persa: Lukic sbaglia a porta vuota. Manca un attaccante

TORINO - Il Toro butta via la prima occasione gigante di gennaio per dare un nuovo impulso alla propria classifica. Solo 1 a 1 col Verona (Djuric e Miranchuk), rischiando persino di subire il raddoppio nel corso della ripresa, ma sbagliando anche il gol vittoria giusto allo scadere, al 96’, con Lukic. Dopo 10 ko di fila, primo punto conquistato dai veneti.

Non abbiamo capito la scelta di Juric di rinunciare all’unico pivot a disposizione, Sanabria, poco prolifico in zona gol, un chiaro limite, ma pur sempre il granata più abituato e portato a giocare da punto di riferimento offensivo. Vlasic, sovrastato fisicamente da Hien, è finito nella morsa difensiva del Verona, senza spazi né ossigeno. E di certo il croato rende di più da trequartista sul centrosinistra.