A Salerno scatta il 2023 di Buongiorno

TORINO - Domenica a Salerno scatta il 2023 anche per Alessandro Buongiorno . Scontata la squalifica nella prova contro il Verona, il prodotto del settore giovanile granata nella sfida contro la squadra di Davide Nicola , ex allenatore del Torino, tornerà nell’elenco dei convocati. Entrando così in ballottaggio con Rodriguez per un posto sulla sinistra della difesa di Juric . Che, contro i gialloblù, ha messo in campo una linea composta da Djidji , da Schuurs e dallo svizzero.

Toro e azzurro: Buongiorno si prende tutto

L’obiettivo del difensore è iniziare il nuovo anno allo stesso modo di come era finito il precedente: con la convocazione del ct Mancini nel gruppo azzurro che è stata diretta conseguenza a una serie di buone prestazioni in granata. E, salvo qualche battuta a vuoto, il campionato di Buongiorno è stato fin qui più che positivo. La rondine che non fa primavera col Sassuolo, quando al 93’ si lasciò sfuggire Alvarez, autore del gol decisivo. Per il resto, eccezion fatta che per la gara di Napoli dove l’imbarcata fu generale, del centrale non si ricordano che sbavature all’interno di partite per lo più attente.