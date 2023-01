"La vita è fatta per il 10% di quel che ci succede, e per il 90% di come lo affrontiamo. Ciao Gianluca, cittadino del mondo, orgoglio d'Italia". Così il Torino ha voluto salutare Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni, per un tumore al pancreas. Il club granata ha omaggiato l'ex bianconero protagonista di tanti derby della Mole contro il Toro durante gli anni Novanta.