Torino, per Berisha lo Spezia aumenta il pressing

Protagonista

«Nel finale della passata stagione giocavo spesso e non pensavo di non essere mai impiegato in questa - dettava l’albanese - Voglio trasferirmi in un club dove possa ancora sentirmi protagonista». Come si è visto la congiunzione sembra adesso favorevole, con Berisha che per trovare la titolarità non dovrebbe nemmeno pensare a scendere di categoria. Una soluzione, quest’ultima, che comunque non sarebbe facilmente percorribile, considerati gli emolumenti del portiere: un milione l’anno fino al 2024. Costi troppo alti perquasi ogni club della serie inferiore e ritenuti importanti, ma non proibitivi, a La Spezia. Là dove tre sono i portieri seguiti: oltre a Berisha sono monitorati Semper del Genoa e Mirante del Milan.

Parla Juric

Intanto, dalla recenti parole di Juric su Berisha, si evince come il tecnico abbia pressoché data per assodata la partenza dell’albanese: «Egoisticamente non vorrei se ne andasse, ha dimostrato il suo valore e mi farebbe piacere restasse con la giusta voglia. Capisco però non sia facile questa situazione, per un portiere», diceva il croato prima della gara contro il Verona. Resta da capire chi sarà la riserva di Milinkovic. Una possibilità è la promozione di Gemello, per quanto più fonti riportino un Toro intenzionato, dopo la partenza di Berisha, a reperire un portiere che abbia caratteristiche simili a quest’ultimo: esperto, dai costi contenuti e proponibile da vice di un titolare. Da ricordare, sul fronte Gemello, la prossima scadenza del contratto: o rinnova con il Toro o il suo cartellino sarà regalato alla società che lo rileverà. L’uscita di Berisha ha subìto una pronta accelerata figlia della situazione che si è creata a La Spezia, ma anche altri sono i giocatori granata con un piede e mezzo lontani dal Filadelfia. Il primo della lista è Ola Aina, altro giocatore della rosa che, alle condizioni attuali, sarebbe libero di accasarsi altrove e a parametro zero, nel corso della prossima estate. Resta la Premier League e soprattutto il Leeds, la destinazione privilegiata per l’anglo-nigeriano. Altre uscite sono in questo momento congelate in attesa degli innesti, ma anche Bayeye e Seck sono destinati al momento opportuno a essere mandati a giocare in prestito.