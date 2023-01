Attacco Toro? Si insiste su Shomurodov e Praet resta caldo

TORINO - La gara interna contro il Verona lo ha messo ben in chiaro: il Toro in attesa dei rinforzi dal mercato deve battere strade alternative al dirottamento di Vlasic in posizione di attaccante centrale. E così il tridente composto da Miranchuk, Vlasic e Radonjic visto all’opera con i gialloblù lascerà spazio a una soluzione differente, per la prova di domani a Salerno . Quella che, con la composizione attuale della rosa e tenuto conto dell’infortunio di Pellegri , sembra essere la più adeguata: all’Arechi probabile la conferma di Miranchuk a destra, con Vlasic riportato a sinistra nella sua posizione congeniale e Sanabria centravanti: «Tonny e Vlasic hanno caratteristiche simili, in questo momento sono loro due le nostre punte centrali. Però sì, Sanabria è un po’ più punta e ci sta giochi lui dall’inizio, contro la Salernitana», l’argomentazione del tecnico Ivan Juric .

Torino, Sanabria fermo a due gol

Il paraguaiano andrà a caccia della terza rete in questa serie A, dopo quelle realizzate contro Monza e Napoli. Poche, tanto che tra le priorità di Vagnati sul mercato di gennaio c’è il reperimento di una punta. In tal senso il primo obiettivo rimane Shomurodov della Roma, per il quale costanti sono i contatti con la società giallorossa. Sempre per il reparto offensivo, ma per migliorare il gioco dalle fasce, il nome più caldo resta invece quello di Praet del Leicester. Per il belga sarebbe un ritorno in maglia granata.