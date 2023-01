Torino, la rivincia di Sanabria: dalla panchina a salvatore di Juric

Nell’attesa che dal mercato possa arrivare l’attaccante in grado di implementare il numero di gol segnati fin qui in campionato dai due centravanti granata - uno da Pellegri, ora infortunato, e due da Sanabria - per la sfida odierna contro la Salernitana il tecnico granata Juric torna a proporre il tridente offensivo ortodosso. Ognuno nella posizione congeniale: Miranchuk, in gol contro il Verona, agirà da collante tra centrocampo e attacco partendo dal fronte destro, Vlasic tornerà a sinistra da dove ha sciorinato le migliori prestazioni in granata, e Sanabria ritroverà il posto dal primo minuto nel ruolo di punta. Che il paraguaiano sappiamo interpretare in base a quelle che sono le sue caratteristiche: nel difendere il pallone e proporne la circolazione è un valore aggiunto, mentre è al momento della stoccata che le sue prerogative da bomber vengono meno. Un discorso non limitato alla parabola nel Toro - 2 reti in 11 partite in questo campionato, 13 in 55 gare totali disputate - bensì una costante nella carriera del sudamericano. Il quale in granata ha avuto un avvio sorprendente - 5 gol nelle prime 7 uscite con Nicola, attuale tecnico della Salernitana che lo aveva fortemente voluto al Torino nel gennaio del 2021 -, salvo poi rientrare all’interno di una media gol decisamente più bassa, e bene o male allineata alle annate precedenti. Resta una sola la stagione chiusa in doppia cifra in campionato (2015- 2016: 11 gol nella Liga spagnola con lo Sporting Gijon). In questo momento, con Pellegri fermo ai box per infortunio, è però Sanabria il centravanti del Torino. Le varie soluzioni alternative fin qui proposte, per lo più Vlasic come di recente contro il Verona o Karamoh come nella sfida di Bologna subito dopo l’infortunio lampo di Pellegri, non hanno affatto convinto. Nel caso di Vlasic, portando a una doppia incongruenza: perdere una preziosissima risorsa sulla sinistra, per mettere al centro un giocatore che con grande fatica si adatta allo spostamento. Ciò che appunto è apparso evidente mercoledì, tanto da indurre Juric a tornare ora alla soluzione classica per scardinare il fortino salernitano. «Sanabria e Vlasic sono abbastanza simili - la posizione del tecnico croato, che poi però aggiunge -: vengono incontro al pallone, fanno salire la squadra, cambia poco, ma in effetti Sanabria è più punta di Vlasic. Sì, ci sta che Tonny possa giocare dall’inizio», l’indicazione che arriva da Juric a fronte di precisa domanda.