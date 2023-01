Salernitana-Torino, Radonjic e non Miranchuk dal 1’: Juric spiega perché

SALERNO - Una sola novità nella formazione anti Salernitana, rispetto alle indicazioni della vigilia. Juric dà fiducia dall’inizio a Radonjic, portando con sé in panchina Miranchuk, autore del gol del pari contro il Verona. Una scelta in parte tecnico-tattica, in parte legata al prossimo appuntamento di mercoledì, in Coppa Italia contro il Milan. Allo stesso modo va letto l’utilizzo di Zima e Buongiorno al posto di Djidji e Rodriguez, come di Linetty per far riposare Ricci. «Sono scelte legate anche alle prossime gare», ha spiegato Juric pochi minuti fa. «Radonjic fumoso? No, in certe partite lui è decisivo», dettava invece il tecnico croato nella conferenza stampa di ieri. E così i tre davanti saranno Vlasic, Sanabria e Radonjic: più difficile dirottare il serbo a destra, per cui è presumibile immaginare Radonjic mantenuto a sinistra con l’eclettico Vlasic portato a destra.