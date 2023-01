Torino, Juric: "Gara dominata, ma abbiamo limiti che ci frenano"

Ivan Juric , dopo il pareggio del suo Torino in casa della Salernitana per 1-1, si è mostrato deluso per il risultato finale: "Possiamo fare di più, vincere queste gare e andare oltre i nostri limiti. Questa partita dovevo vincerla 5-0. Lavoreremo su questo per provare a dare il massimo. Dobbiamo essere pratici e non si devono fare questo tipo di errori che ti cambiano una partita stradominata. Dopo il pareggio potevamo fare altri gol".

Juric: "Sanabria è un ragazzo top"

Sulle disattenzioni in fase difensiva, una delle quali è costata il pareggio della Salernitana, Juric aggiunge: "Sono errori imperdonabili che ti cambiano una partita, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. Ho visto 2-3 errori perchè arriva una palla da buttare in avanti e noi giochiamo laterale per fare il calcio champagne e poi subiamo una mezza occasione". In chiusura due parole su Sanabria, oggi al terzo centro stagionale: "So quello che mi dà, oggi poteva fare anche più gol. Sta percorrendo la sua strada, oggi ha fatto una buona gara, quando c'è l'occasione di farlo giocare lo faccio giocare. Non mi ha mai fatto arrabbiare, è un ragazzo top".