Torino, tocca a Singo sprintare. E tornare protagonista. Le big lo guardano

TORINO - Senza Lazaro, tocca a Singo. L’esterno ivoriano si riprenderà la fascia destra anche perché l'austriaco è out per molto tempo. E per il giocatore sarà un’occasione importante, domani sera a San Siro, per dimostrare di essere tornato il protagonista d’un tempo.

Singo, gli occhi di mezza Serie A e di Conte Ricordiamo che la passata stagione Singo è stato uno dei migliori dei granata e su di lui ci sono diversi club interessati: Inter, Milan e nell’ultimo tempo si è fatta sotto pure la Fiorentina. Ma ha estimatori anche in Inghilterra. Antonio Conte, per esempio, ha di lui un ottimo ricordo e lo porterebbe volentieri al Tottenham. Ottimo ricordo perché in questa stagione, tra un infortunio e l’altro, il giocatore non è mai riuscito ad esprimere al meglio il suo potenziale tant’è che Ivan Juric gli ha preferito Lazaro.