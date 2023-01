Il Torino domenica fa l'esame a Nzola

TORINO - Domenica alle ore 15, allo Stadio Grande Torino, i granata di Juric affronteranno lo Spezia, probabilmente l’ultima occasione per dare un significato ambizioso al campionato che dopo gli ultimi due pareggi contro Verona e Salernitana sembra compromesso in prospettiva Europa. Battendo i liguri, i granata terrebbero accesa, almeno, la fiammella della speranza. I giocatori di Juric dovranno fare molta attenzione a un attaccante che piace e che risolverebbe i problemi del gol dei granata: stiamo parlando, ovviamente, di M'Bala Nzola, di nazionalità angolana anche se è nato in Francia a Troyes, 26 anni, 8 gol in 17 partite di questoa stagione. L’obiettivo resta. La prima punta dei liguri ha il contratto in scadenza con il suo club nel giugno del 2024 e non ha nessuno intenzione di rinnovare. Lo Spezia è intenzionato a tenerlo fino al termine della stagione perché grazie alle sue reti la salvezza è più vicina, ma poi le strade sembrano destinate a separarsi.