Milan-Torino, Juric: "Siamo molto felici. Djidji non era da espulsione"

MILANO - Grandissima impresa del Torino che, in inferiorità numeri dal 70' per l'espulsione di Djidji, batte il Milan grazie alla rete di Adopo al 114' e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. I campioni d'Italia subito fuori, ora devono rialzare la testa in campionato e nella finale di Supercoppa italiana in programma il 18 gennaio a Riyad contro l'Inter. Juric, nel postpartita, ha commentato così la prestazione dei suoi e il passaggio del turno: "Siamo tutti molto felici. Ci tenevamo a questa partita e abbiamo fatto una grande prova. Siamo stati ordinati, cercando di colpire in contropiede. Il gol viene da due ragazzi che vengono da Catanzaro e Viterbese. Vederli entrare così a San Siro è una bella storia".