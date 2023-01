Fiducia Torino: Juric, il mercato e i giovani

TORINO - E' un Ivan Juric soddisfatto non solo del trionfo del suo Torino sul Milan in Coppa Italia ma anche dei pari con Verona e Salernitana: «La squadra sul piano del gioco mi ha soddisfatto sempre in queste prime tre partite dopo la pausa». Teme lo Spezia, per ora si accontenta del decimo posto («Come lo scudetto») in attesa di un paio di rinforzi. «Speravo di averli dal primo gennaio ma sono fiducioso». Si sa, il tecnico croato aspetta un centrocampista di peso, un attaccante (c'è l'accordo cion Shomurodov, non ancora con la Roma) e magari il ritorno di Praet. Per non dire degli esterni dove c'è emergenza dopo il ko di Lazaro.