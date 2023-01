Kevin Spacey, un premio Oscar a "tifare" Torino

TORINO - In città da alcuni giorni, in giro come un divertito turista dedito ai selfie con i passanti, Kevin Spacey dedica il pomeriggio della domenica al match Torino-Spezia. In tribuna al Grande Torino con una quindicina di amici e il presidente del Museo del Cinemo Enzo Ghigo, juventisinissimo ex presidente della Regione. L'attore premio Oscar omaggia così chi lo ha voluto in un momento particolare della sua vita. Qui ha girato un film, qui si sente a casa. E un "forza Toro" sarà d'oobbligo - è stato invitato dal presidente Urbano Cairo - per lui sugli spalti a godersi una partita di Serie A non qualunque.