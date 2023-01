Torino, Juric: "Ci è mancata energia. Lazaro ko, Lukic rischia un lungo stop"

"Penso sia mancata l'energia giusta per affrontare questa gara. Loro sono una squadra tosta, con giocatori fisici, con grandissima gamba: se non sei al 100% rischi, quando ti manca quel 10% il livello si abbassa tanto". Lo dice il tecnico del Torino Ivan Juric che commenta così la sconfitta dei suoi granata in casa con lo Spezia. "Temevo questa partita perchè era la quarta in 10 giorni dopo aver giocato 120 minuti in settimana - spiega l'allenatore -. Abbiamo perso Lazaro, potremmo perdere Lukic per un periodo lungo, c'è quindi da completare un po' le cose, questo è sicuro" dice Juric riferendosi alla possibilità di intervenire sul mercato per puntellare l'organico.