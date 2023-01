Torino, gli autogol di Cairo, di Juric e dei tifosi

Al netto del fatto che tiene abbastanza ragione – perché il livello tecnico dell’organico granata è sopravvalutato, complici le capacità dell’allenatore di far sembrare molti elementi migliori di quello che sono, o che prima di lui avevano dimostrato – forse Ivan Juric farebbe meglio a smetterla di dire prima e dopo ogni partita (soprattutto prima) che gli avversari sono sempre più forti, più bravi, più strutturati, più dotati. Intanto, perché la realtà è sotto gli occhi di tutti e non c’è bisogno di farla diventare una litania (peraltro i complimenti al riguardo gli sono sempre arrivati puntuali, almeno qui). Poi, soprattutto, perché a furia di sentirsi dire che sono più scarsi degli altri, e che - sottinteso – se fanno bene è perché vanno oltre i loro limiti grazie a meriti altrui, i giocatori del Toro finiscono per crederci davvero, adeguandosi in gruppo nel rendimento (vedi la pena di ieri), o magari anche solo si fanno passare la voglia di dare quel qualcosa in più per chi li considera inadeguati al suo progetto di gioco e alle sue ambizioni.

Uno spettacolo di bassa lega

Infine, perché magari i tifosi si stufano anche di sentire Juric a ogni conferenza fare l’elogio del Verona, o del Sassuolo, o della Salernitana, o del Bologna, o adesso dello Spezia. Ah, i tifosi. Hanno avuto ragione quelli che si sono irritati per la brutta figura del tecnico sull’apertura-non apertura del Filadelfia (quella della società è conclamata e cronica). Hanno invece avuto torto – o quantomeno da quella parte passano, calcisticamente o comunque sentimentalmente parlando - quelli che non si sono presentati allo stadio (anche questa è una carenza conclamata e cronica), malgrado le esortazioni di Juric e l’effetto traino che l’impresa di San Siro in Coppa Italia avrebbe dovuto provocare in una tifoseria “normale”. Hanno avuto torto non già per essersi persi dal vivo uno spettacolo di bassa lega (poraccio Kevin Spacey, ospite in tribuna: altro che Granata Beauty, s’è ritrovato nei Soliti Sospetti) quanto per non aver provato, con il proprio incitamento e il proprio calore, a trascinare la squadra oltre il poco che stavolta aveva dentro; a disegnare una realtà di passione meno virtuale e di partecipazione più concreta, insomma; e magari a porre le basi di un risultato diverso. Com’è, anzi com’era già la storia del dodicesimo uomo? Quello che una volta spingeva a vincere i derby, a compiere rimonte impensabili stando ai meri valori in campo?

La passione... sui social

Il fatto è che la tifoseria del Torino Fc non è più una tifoseria “normale”, come del resto non è normale la società da cui non si sente più da tempo rappresentata. In realtà un po’ “diversa” la tifoseria del Toro lo è sempre stata, ma prima di Cairo per ragioni e con modalità ben diverse. Ormai la grande passione granata è sbandierata soprattutto a parole; ma sui social, non sugli spalti. Parole tipo quelle di Cairo, la causa di una disaffezione ormai radicata ma in questo caso anche l’alibi per chi – come tifoso, a livello di partecipazione fisica ed emotiva – non riesce più a reggere il confronto con altre piazze dove, a prescindere dai risultati e dalle crisi più o meno contingenti, la squadra amata sulle gradinate fa sempre il pieno d’affetto. In compenso Cairo, ieri, da chi alla partita c’è andato ha fatto il pieno di cori di contestazione piuttosto abrasivi, rumorosi e nitidi come non si udivano da un pezzo. “(epiteto a scelta), compra qualcuno!”.

Chi arriverà dal mercato?

Segno che arrivare a metà gennaio senza aver preso mezzo rinforzo – per un organico tecnicamente, fisicamente e ora pure numericamente limitato dagli infortuni - non è stato proprio il modo migliore per supportare con i fatti le parole di apprezzamento per Juric e i buoni propositi (non fondati sulle basi solide che meriterebbero) di fargli rinnovare il contratto per costruire davvero e finalmente qualcosa che abbia un senso. Che possa garantire un po’ più di un exploit una tantum, senza mai un minimo di continuità godereccia, e restituire ai tifosi il diritto a sogni adesso così mostruosamente proibiti. Adesso sembra in arrivo Ilic; e forse Hien; e forse Shomurodov o lo stesso giustiziere Nzola. Potrebbe non essere troppo tardi, ma di sicuro è già tardi. Al di là della perenne sensazione di rattoppo, di improvvisazione, di urgenza e mai di scelta. Meglio di niente. Abbastanza, però, è un’altra cosa.