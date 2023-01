Torino, quel raffronto con lo scorso campionato: servono cambi di qualità

Juric, questione di qualità

Un trend che mette in evidenza come, rispetto alla passata stagione, la squadra fatichi da matti contro le medio-piccole della classifica. Un tema che si lega alla difficoltà di andare in gol: appena 7 reti in 9 partite disputate al Grande Torino, mentre quelle totali sono 18 a fronte delle 23 del 2021-22. C’è poi un’ulteriore tematica emersa nuovamente lampante, nella sfida contro lo Spezia: al momento dei cambi è palese come a Juric manchino sostituti di qualità. Parlando del tecnico il suo 3-4-2-1 rende, ma in casi eccezionali, come contro lo Spezia, non è un reato cambiare, a partita in corso. Per puntare al primo successo del 2023, il Toro deve adesso concentrarsi sulla sfida contro la Fiorentina di sabato (si giocherà al Franchi dalle 20.45).