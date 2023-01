Lukic, nulla di grave: torna in Coppa Italia

TORINO - Dagli esami diagnostici è arrivata una buona notizia per il Torino. L'infortunio che ha costreto Sasa Lukic a uscire dal campo durante l'intervallo di Torino-Spezia non è grave. Il centrocamposta serbo ha riportato un trauma elongativo a livello della coscia posteriore destra. Nei prossimi giorni si farà un nuovo punto della situazione, ma allo stato delle cose l'ipotesi più plausibile è che Lukic possa rientrare l'1 febbraio nella trasferta di Coppa Italia a Firenze. Un'assenza grave ma temporalmente limitata e dunque accettabile, anche perché era forte il timore che il giocatore dovesse fermarsi più a lungo, timore espresso già dopo la partita da Ivan Juric. Così non è. Non ci sono preoccupazioni per Perr Schuurs, anche lui sostituito dopo il primo tempo per una botta al fianco sinistro: ieri ha fatto allenamento differenziato ma sabato - nella gara di campionato con la Fiorentina - ci sarà. Hanno continuato con il lavoro personalizzato Ola Aina (dovrebbe tornare a lavorare in gruppo la settimana prossima) e Pietro Pellegri, mentre è tornato in gruppo Emirhan Ilkhan, che si era infortunato nell'amichevole di fine dicembre con la Cremonese.