Torino: finalmente Adopo? A Firenze potrebbe giocare dall'inizio

TORINO - Finalmente Adopo dall’inizio? E’ quello che sperano i tifosi granata più che mai legati al giovane francese che nella serata di Coppa Italia a San Siro contro il Milan ha regalato un sogno. Senza Lukic, fuori per almeno due settimane, sono in ballottaggio per prenderne il posto Linetty e, appunto, Adopo.

Adopo, Ilkhan e le mosse di Juric

L’ex sampdoriano è l’usato sicuro mente il ragazzo cresciuto nel settore giovanile è il giovane che avanza. Oltretutto, considerando le caratteristiche della Fiorentina, Adopo in fase di interdizione offre maggiori garanzie. Da tenere presente che è tornato a disposizione anche un altro baby: il turco Ilkhan. Per lui, comunque, si profila la panchina. Per il resto dovrebbero esserci due sole novità rispetto alla squadra che ha perso contro lo Spezia. L’inserimento di Zima al posto di Djidji e il ritorno dal primo minuto di Rodriguez. In avanti Sanabria non ha alternative.