Toro: Beidi e Pellegri in tv contro il razzismo

La squadra del Torino (con in prima fila l'under 18 Beidi Gallea e Pietro Pellegri) è la protagonista della nuova puntata di “Offside Racism” (mettiamo il razzismo in fuorigioco), il programma di Rai Kids che ogni settimana apre una finestra sul calcio giovanile dei club di A. Appuntamento domani, venerdì 20 gennaio, alle ore 17.45, su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay. Il programma (giunto al secondo anno) è realizzato con il patrocinio della Lega di Serie A. Ideato, scritto e firmato da Armando Traverso con Mario Bellina, Giovanna Carboni e Federica Romano (regia di Riccardo Menicatti), va in onda tutti i venerdì e ogni settimana porta in primo piano una squadra diversa. “La maglia del Toro mi ha insegnato che devo sempre mettere il cuore in quello che faccio”: con queste parole Beidi Gallea, difensore centrale della squadra Under 18 del Torino, aprirà la puntata di domani di “Offside Racism”. Beidi è nato in Mali, ma da quando ha tredici mesi vive in Italia. La sua passione per il calcio nasce quando ha tre anni. Da quel momento non molla mai il pallone fino a quando a otto anni non corona un piccolo grande sogno: entrare nel settore giovanile del Torino nel quale cresce fino ad arrivare a giocare nell'Under 18 dove milita attualmente.