Torino anti crisi: Juric recupera Schuurs, scossa Singo

Le scelte di Juric per Fiorentina-Torino

Insomma, un appuntamento importante per il presente e per il futuro che non si può fallire. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico croato confermerà Sanabria in avanti. Buone notizie sul conto di Schuurs che dopo la botta al fianco rimediata contro lo Spezia sta meglio. L’allenatore, considerando che Aina tornerà a lavorare in gruppo dopo la trasferta di Firenze e Lazaro starà fuori a lungo, si aspetta molto da Singo e Vojvoda che nelle ultime esibizioni hanno deluso le aspettative. E si sa che con il 3-4-2-1 se gli esterni non spingono non c’è gioco.