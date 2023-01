Torino, segnali negativi per Ilic. Il Marsiglia vede il traguardo

TORINO - Segnali negativi per il Torino, per quanto riguarda la vicenda Ivan Ilic . Il Marsiglia ha offerto di più al giocatore, vanificando tutti gli ultimi rilanci di Urbano Cairo e Davide Vagnati , che intanto avevano cercato di pareggiare l'offerta dell'Om al Verona (18 milioni, bonus compresi: 3).

Ilic, in attesa della risposta

Il Marsiglia ha già l'accordo con il Verona e con il City, vecchio proprietario di Ilic, che aveva il diritto (come da contratto di compravendita ai gialloblù) di pareggiare l'offerta di un terzo club. A questo punto manca solo la formalizzazione della firma di Ilic, visto che il Marsiglia ha nuovamente ribattuto all'ultimo rilancio di Cairo per quanto riguarda lo stipendio del giocatore serbo. In assenza di una clamorosa, ulteriore contromossa di Cairo, il giocatore finirà per scegliere l'Om. Dove andrebbe solo a luglio (i francesi lo lascerebbero in prestito al Verona sino a giugno).

Torino, il piano B è Makengo

A questo punto, ci si può attendere a centrocampo il varo della pista B, con un assalto a Makengo dell'Udinese, dopo i sondaggi degli ultimi giorni. In attacco, intanto, continua il braccio di ferro con la Roma per Shomurodov. I granata lo vogliono in prestito con diritto di riscatto.