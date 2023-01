Torino, su Shomurodov anche il Bayer Leverkusen. Praet colpo finale?

TORINO - Sullo sfondo del mercato granata continua a esserci anche la figura di Dennis Praet, un giocatore che Ivan Juric sperava di tornare ad allenare pure in questa stagione, dopo lo scorso campionato in prestito. Tra tutti i colpi di scena emersi in questi giorni attorno a Ilic, il braccio di ferro per Shomurodov e la ricerca di un esterno difensivo di spinta, non va escluso che in coda al mercato il Torino possa fare un tentativo anche per Praet. Il belga, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in granata per giocare con maggior continuità. In questo momento Praet è di nuovo fermo ai box come già a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio (out per un paio di settimane per una violenta contusione tra anca e schiena). Adesso un nuovo infortunio traumatico: ma non si tratta di un problema particolarmente grave, questo almeno ha comunicato il Leicester. L’ex granata si era fatto male sabato contro il Brighton. Il belga era stato schierato titolare per la quarta volta in campionato (10 le presenze complessive, non molte; e ben 6 da subentrato). Una brutta contusione alla caviglia che aveva subito messo in ansia l’allenatore Brendan Rodgers: «Dennis si è fatto male alla caviglia. Aveva il piede gonfio e sanguinante quando è uscito dal campo. Spero che possa tornare presto. Non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave, comunque». Il Leicester ha parlato di una settimana di stop, 10 giorni al massimo. Da vedersi se gli inglesi abbasseranno le pretese, negli ultimi giorni di mercato. Sanno che il Torino sarebbe anche disposto ad aprire una trattativa. Il contratto in scadenza nel 2024 consentirebbe sulla carta anche un prestito soltanto fino a giugno. Il Leicester sta cercando un rinforzo, nel ruolo di Praet. Chissà che un esito positivo di questa ricerca non possa favorire la partenza del belga, già soltanto per risparmiare 5 mesi di ingaggio. Anche perché finora non risultano candidati acquirenti per il giocatore.