Ilic-Hien: Torino di nuovo all'assalto! Trattative in corso con Verona e agenti

TORINO - Toro all’assalto di Ilic e Hien: nuove trattative stamane, non ancora terminate. Cairo continua dunque a tenere il pallino in mano, con il Marsiglia per ora obbligato a stare alla finestra. Il presidente e Vagnati , infatti, hanno ripreso a trattare con Setti e Sogliano , i vertici del Verona. Il doppio rilancio proposto dal Torino ieri, mercoledì, nel pomeriggio e poi in un nuovo incontro fiume notturno sin quasi alle 2 di notte aveva avuto il merito di bloccare il trasferimento di Ilic all’Om, anche se non aveva partorito una fumata bianca. Ma le parti si erano lasciate con l’idea di riprendere le trattative stamane. E così è stato.

Gli ingaggi di Ilic e Hien

E così è, visto che continuano le discussioni anche adesso, in tarda mattinata. Coinvolti nelle discussioni anche gli agenti di Ilic e Hien, come già ieri notte nel summit in un ristorante a Milano. L’obiettivo del Torino è trovare un accordo finale col Verona sulla cifra (in ballo una ventina di milioni fissi più bonus per l’acquisto del centrocampista e del difensore, che però poi verrebbe lasciato in prestito ai gialloblù sino a giugno), nonché la definizione precisa degli ingaggi di Ilic e Hien (anche in questo caso servono dei rilanci da parte di Cairo). Trattative caldissime, dunque. Oggi è un giorno chiave, fors’anche già decisivo.