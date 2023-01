Torino, che colpo: accordo con il Verona per Ilic! Decisiva la volontà del serbo

TORINO - Ilic al Toro, ci siamo! Era già a un passo ieri sera. E stamane Cairo ha nuovamente perfezionato la sua offerta al Verona. Ilic, dal canto suo, ha continuato a insistere per trasferirsi al Torino e adesso si è giunti alla svolta: in assenza di ulteriori colpi di scena, il serbo si trasferirà in granata (l’operazione col Verona, come sempre riportato, coinvolge anche Hien: ma il difensore resterà in prestito sino a giugno in gialloblù).