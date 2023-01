Juric, che Toro: «Ilic-Lukic come Bremer-Schuurs»

TORINO - Altro passaggio in Toscana per i granata che, dopo aver centrato un successo che fuori casa contro la Fiorentina mancava dal 31 ottobre del 1976, domani cercherà di replicare la miglior versione di sé - quella vista al Franchi - al Castellani di Empoli. Ultimo passaggio per mantenersi attaccanti al treno Conference prima di tornare ad alimentare il sogno Coppa Italia. Mercoledì il Toro sarà nuovamente a Firenze per i quarti di finale.

«Adopo una bella risorsa»

Il tecnico Ivan Juric rimanda il bilancio del mercato a dopo la scadenza del 31 gennaio, ma quando si parla di Ilic fatica a trattenere il sorriso: «Non possiamo ancora iniziare a parlarne - prova a trattenersi -: le cose stanno procedendo bene, ma il discorso non è chiuso e nel calcio non si può mai sapere. Comunque dovesse arrivare, e assieme dovesse partire Lukic, ripeteremmo qualcosa di simile alla partenza di Bremer compensata dall’acquisto di Schuurs. Lukic per me è fortissimo, abbina le due fasi, fa gol ed è diventato tosto, ma poi ci sono le dinamiche, comuni a ogni società, legate alle difficoltà di rinnovare i contratti. Vediamo anche cosa vuole fare Sasa», aggiunge Juric, confermando di fatto l’imminente dentro e fuori tra Ilic e Lukic. «Numericamente? Ci arrangeremo, abbiamo Adopo che veniva dalla Viterbese, che non sarà Amrabat ma che è disponibile, una risorsa importante».

«Il Toro non è da Europa!»

Quando si fa presente che la classifica torna a far sperare nell’Europa, il tecnico si irrigidisce: «Non siamo ancora pronti per l’Europa, quando avremo messo a posto i bilanci e ci saremo strutturati arriverò qui e dirò che potremo puntare alle Coppe». Quella nazionale, che passa dal quarto di finale di mercoledì, è vista così: «Sarebbe veramente grave se a Empoli fossimo distratti dalla Coppa. Dobbiamo concentrarci sul campionato, poi avremo quattro giorni per pensare alla Fiorentina. Domani purtroppo non ci sarà Zima, ha un problema al ginocchio che stiamo valutando. Anche per Pellegri dobbiamo ancora aspettare, speriamo di riaverlo in gruppo alla fine della prossima settimana. Djidji resta fuori dopo l’operazione al setto nasale, mentre Lukic sarà convocato e così pure Schuurs».