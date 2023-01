Ilic è a Torino, in un hotel del centro. Farà le visite e poi la firma

TORINO - Ivan Ilic è in città, in un hotel vicino alla stazione di Porta Nuova. Il serbo, grande colpo del mercato granata, deve sottoporsi alle visite mediche del caso e poi potrà così firmare il contratto che lo legherà al Toro. Pupillo del tecnico croato Ivan Juric, ha fatto di tutto per vestire la maglia granata, dicendo no all'offerta del Marsiglia. Certo, il club di Urbano Cairo ha dovuto pareggiare la cifra messa sul piatto dai francesi per il centrocampista serbo: circa 16 milioni. A questo punto l'affare Ilic è slegato da Isak Hien perché il centrale svedese ancora non è convinto.