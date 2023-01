Lukic vicino al Fulham: il Toro chiede 12 milioni e gli inglesi rilanciano

Ilic in arrivo, Lukic in partenza. Arriva un serbo, ne esce un altro. Come svelato sul giornale di ieri mattina, il Fulham nella giornata di mercoledì aveva presentato un’offerta al Torino per il centrocampista: 8 milioni fissi più 2 di bonus. Il tutto, dopo una serie di sondaggi e trattative già avviate dalla società inglese anche con il ragazzo, per arrivare a una definizione delle intese sui futuri ingaggi di Lukic a Londra. Insomma, uno scatto in avanti più che indicativo. Il Torino sta cercando da settimane di cedere Sasa, si sa. Lukic non vuole rinnovare il contratto in scadenza già nel 2024 e il rischio di perderlo a parametro zero in stile Belotti tra un anno e mezzo è più che concreto; anche una compravendita in estate, tra 6 mesi, porterebbe probabilmente Cairo a trattare a cifre più basse, proprio per via della scadenza contrattuale sempre più vicina. Di qui il decollo di questa trattativa in uscita, utile anche a finanziare in parte l’ingresso di Ilic e Hien. Vagnati ieri ha trattato a lungo con i vertici del Fulham, chiedendo 12 milioni per cedere Lukic.

La trattativa Il Fulham (che si aspettava una risposta su questa linea e nella prima offerta si era tenuto più basso apposta) ha così effettuato un nuovo rilancio per avvicinarsi a 9, 10 milioni fissi più bonus. La trattativa proseguirà. Per ragioni diverse, l’obiettivo di entrambi i club, pur ancora divisi sulla valutazione finale del cartellino, è trovare l’intesa al più presto. Dal canto suo, Lukic potrà vedere i propri ingaggi decollare verso quota 2 milioni di euro netti a stagione per almeno 3 anni (attualmente a Torino guadagna “solo” 750 mila euro netti). Ma perché il Fulham si è mosso concretamente per Sasa Lukic? Gli inglesi vogliono prelevare il centrocampista del Toro e regalare a Marco Silva un nuovo rinforzo in vista della seconda metà della stagione. L'allenatore ha chiesto alla società un nuovo centrocampista centrale da aggregare alla sua rosa per allungare la panchina e poter contare su un'alternativa in più per tenere testa alle avversarie e continuare la grande cavalcata verso un piazzamento in Europa, il grande sogno della piccola neopromossa, salita in Premier meno di un anno fa. In realtà la prima scelta di Silva resta Abdoulaye Doucouré, giocatore che ha allenato anche nella sua esperienza al Watford: il centrocampista veste la maglia dell'Everton e non disdegnerebbe di ritrovare il suo ex allenatore e di approdare in un contesto più tranquillo rispetto a quello dei Toffees, in piena lotta per non retrocedere in Championship. Il problema più grande resta di tipo economico ed è legato allo stipendio percepito dal giocatore che si aggira attorno ai 4 milioni di sterline all'anno, una cifra che il Fulham non può investire in questo mercato di riparazione. Ed ecco che così è nata l'idea di un colpo low-cost e più giovane (Doucouré ha da poco compiuto 30 anni), la strada che porta dritta a Lukic: il giocatore è stato cercato anche dalla Roma in Italia, ma l'affare poi non si è concretizzando, lasciando al Fulham una strada sgombra da percorrere.