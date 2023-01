Empoli e Toro sono alle soglie dell'Europa: dove potranno arrivare? Le scelte di Juric

INVIATO A EMPOLI - Al Castellani c'è Empoli-Torino, ma i granata in verità si giocano due partite in una. Perché Ivan Juric e la sua squadra devono anche inevitabilmente pensare ai quarti di finale di Coppa Italia a Firenze contro la Fiorentina. Non a caso, il tecnico del Toro ha deciso di adottare un minimo di turnover, quanto possibile, per risparmiare ad esempio Singo e Miranchuk. Al loro posto, in campo Bayeye e Radonjic. Grande attesa, naturalmente, pure per Baldanzi, l'eroe di San Siro per l'Empoli che ha battuto l'Inter a casa sua, e per una classifica che profuma di Europa, alle soglie del settimo posto. Intanto Ilic a Torino ha superato le visite mediche, domenica è previsto il primo allenamento con Juric in vista poi della convocazione proprio per la partita di Coppa Italia del Franchi.