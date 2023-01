Empoli-Torino, Paro: "Potevamo vincerla. Ilic? Non è stato ancora annunciato"

EMPOLI - Rimonta folle del Torino che riesce ad acciuffare il pari, da 2-0 a 2-2, sul campo dell'Empoli grazie alle reti di Ricci e Sanabria. Nel finale anche la possibilità di vincerla con un clamoroso palo di Miranchuk e al termine della gara, Matteo Paro, vice di Juric, commenta così: "Nel primo tempo abbiamo sofferto il gioco dell'Empoli, ci stavano controllando bene. Nel secondo tempo abbiamo aumentato il palleggio mandandoli fuori giri e la squadra ha creatoparecchie occasioni. Sul 2-0 non era facile restare in partita, un applauso ai ragazzi per averci creduto. Peccato perchè abbiamo creato i presupposti per vincerla. L'Empoli ha messo in difficoltà tante squadre, ci eravamo preparati per essere più attivi, ma loro hanno preso l'inerzia. Nel secondo tempo abbiamo creato più occasioni".