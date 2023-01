Toro, perché Juric non si è presentato alla conferenza post-partita di Empoli? Il retroscena

CREMONA - Divorato dalla tensione, da quell’adrenalina che prima si è scatenata per la rabbia seguita alla rete incassata da Luperto e quindi ha nuovamente percorso Ivan Juric al momento della botta di Marin, deviata da Schuurs, per il raddoppio dell’Empoli. Un colpo difficile da assorbire, ma che non ha fiaccato la voglia di reagire di un Toro che nella ripresa, rispetto al primo tempo, aveva in campo i giocatori migliori. E così il tecnico granata ha accompagnato con la voce e con la mimica, con il corpo, la testa e l’anima, la sua squadra attraverso il gol dell’ex Ricci che ha riacceso le speranze granata, quindi ha letteralmente perso la testa alla rete di Sanabria (la quarta del paraguaiano in questa Serie A: quattro sono anche state le marcature di Vlasic e Miranchuk, cioè i migliori del lotto, in campionato). Un accumulo di emozioni che lo ha prostrato, al punto da chiedere al suo vice Matteo Paro di presentarsi a microfoni e taccuini per la conferenza stampa postpartita. Chissà se anche il pensiero che pure in qualche forma sarà andato alla prova di Coppa Italia in calendario a Firenze, avrà contribuito a mandare in tilt il tecnico del Torino.