Toro, Cremonese su Ilkhan. Bayeye può restare

Emirhan Ilkhan è la grande scommessa estiva del Torino, tanto che Urbano Cairo ha investito 4,5 milioni per acquistarlo dal Besiktas con cui lo scorso anno, nonostante la giovane età (è un classe 2004), ha collezionato diverse presenze nel massimo campionato turco, riuscendo anche a entrare nel giro della nazionale Under 21 del suo Paese. L’ambientamento in granata è stato però più difficile del previsto, tanto che finora ha giocato appena 87 minuti (e solo una volta, contro il Lecce, è stato impiegato da titolare; contro l’Inter, subentrato a Linetty, commise l’errore ferale sul gol di Brozovic). Nel centrocampo di Ivan Juric è chiuso e per questo motivo per lui si sta profilando la strada del prestito: lo vuole la Cremonese con cui la trattativa è in fase avanzata. In grigiorosso Ilkhan avrebbe maggiori opportunità di mettere minuti nelle gambe per poi tornare a giugno con un bagaglio di esperienza maggiore.