Torino a Firenze: non c'è Radonjic, ci sono i colpi del mercato

FIRENZE - Sorpresa nel Toro: mancata convocazione di Radonjic per la sfida di oggi pomeriggio alle 18 con la Fiorentina (quarti di Coppa Italia, al Franchi). A rivelare le motivazioni esatte e il proprio punto di vista sarà Juric in conferenza stampa dopo la partita, stasera. Nell’attesa, si sa che il giocatore serbo (titolare a Empoli nell’ultima partita di campionato, ma poi sostituito al 55’ dopo una prestazione incolore) è stato lasciato a casa dal tecnico perché non lo aveva visto abbastanza concentrato, motivato e sereno durante l’ultimo allenamento di ieri a Torino (scintille, insomma…). Radonjic ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra di essere al Filadelfia a lavorare in palestra. Al suo posto a Firenze, per la panchina, c’è il “primavera” Ciammaglichella.