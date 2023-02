Torino a Firenze, c'è anche Vieira: dal treno al campo

FIRENZE - «Ciao a tutti i tifosi granata, sono appena arrivato a Firenze per la partita di stasera, non vedo l’ora di conoscervi, ci vediamo presto»: sono le parole di Ronaldo Vieira in un video girato nella stazione ferroviaria di Firenze, non appena sceso dal treno (il centrocampista è stato preso ieri dalla Samp, si unirà ai nuovi compagni del Toro per la partita di Coppa Italia con la Fiorentina alle 18: assente per scelta tecnica Radonjic). Vieira è stato ingaggiato in prestito con diritto di riscatto alla cifra prefissata di un milione. In cambio, il Torino ha girato in prestito puro alla Sampdoria il 18enne turco Ilkhan.