Torino, Juric ha bisogno del ritorno di Pellegri

Il mercato non ha portato in casa Torino nessuna novità per quanto riguarda il reparto offensivo, l’attacco è rimasto lo stesso e a Ivan Juric non resta che sperare che la sfortuna la smetta di abbattersi su Pietro Pellegri. Il numero 11 è ai box da fine dicembre, quando era stato costretto a fermarsi per una lesione al bicipite femorale: il recupero non è andato spedito come l’allenatore e lo stesso calciatore speravano e solamente in questi giorni tornerà ad allenarsi con i propri compagni, dopo che da settimane svolge un lavoro personalizzato. Nel migliore dei casi potrà andare in panchina contro l’Udinese, però è ancora presto per poterlo dire con certezza: tutto dipenderà da come procederanno i prossimi allenamenti e dalla sua condizione fisica. Pellegri ha comunque già iniziato il conto alla rovescia per poter tornare a calcare i campi da gioco.