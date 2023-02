Toro, è un momento chiave. Obiettivo basilare: battere l'Udinese per non rovinare tutto

TORINO - La sconfitta del Torino a Firenze e l'eliminazione dalla Coppa Italia , alla fine di una prova sotto vari aspetti deludente, tra atteggiamenti troppo remissivi e gol mangiati, risulta più pesante da digerire di quanto si sarebbe potuto immaginare. E anche più pericolosa per il prosieguo della stagione. Contro l'Udinese serve una reazione immediata, confortante. Una vittoria, oltretutto, lancerebbe il Toro in zona Conference League , al settimo posto, con sorpasso in classifica ai danni proprio dei friulani. L'importante è che adesso Juric sia bravo a evitare che si sfaldino il gruppo, la tenuta mentale dello spogliatoio, le motivazioni.

Dentro o fuori

Il momento è delicato. Rimane solo il campionato. Diversi giocatori sono in bilico sul mercato già pensando all'estate (i prestiti con diritto di riscatto, in testa Vlasic e Miranchuk), Ilic è da inserire nel gruppo, la cessione di Lukic ha aperto una voragine, i rapporti tra l'allenatore e i vertici societari vanno perennemente in giostra (e anche dopo la partita del Franchi il tecnico è tornato a criticare Cairo). Contro l'Udinese ecco la prima prova della verità. Inversione di rotta immediata e successo scaccia-crisi, oppure un pericolosissimo scivolamento verso il basso? Questo Toro, pur incompleto e con troppi panchinari non all'altezza dei titolari, ha le carte in regola per puntare al settimo posto finale, “sfruttando" la penalizzazione della Juventus. Provarci, dare tutto per questo obiettivo, è un dovere morale.