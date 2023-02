Il Torino, i preliminari e l'Europa da inseguire

TORINO - Vi spieghiamo la missione dei granata guidati da Ivan Juric. Il Toro deve arrivare settimo e sperare che l'Inter vinca la Coppa Italia. Altrimenti: niente preliminari di Conference. Questo dice la fotografia della realtà attuale, che si è complicata, oltreché per il passaggio del turno in Coppa Italia della Fiorentina ai danni dei granata, anche a causa dell'eliminazione della Roma e della Lazio da parte di squadre che non occupano una delle prime sei posizioni un graduatoria (Cremonese e Juventus). La vincente della Coppa si qualifica in Europa League. In alternativa, se è già nelle Coppe grazie al campionato, viene sostituita dalla settima in classifica, a quel punto promossa ai preliminari di Conference.