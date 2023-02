Juric, l'amore per il Torino, Ilic-Ricci 'champagne' e l'obiettivo 7° posto

TORINO - “Vorrei che noi prendessimo la nostra strada. Se ripetessimo la prestazione di Firenze sarei felicissimo. La classifica non mi ossessiona così tanto come ad altri, io voglio una prestazione convincente. Ci mancano tanti giocatori, ma io vorrei fare una bella partita contro una squadra che ha fisicità quella vera, e gioca molto su questi aspetti”. Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese dell'ex calciatore granata Andrea Sottil: "Obiettivo 7° posto? Sono d’accordo. Ma quello che è successo al Torino due-tre anni fa non è un caso. Se galleggi e galleggi prima o poi vai giù. Ma allo stesso tempo gli obiettivi devono essere realistici, non delle prese per il c… Creare degli obiettivi è fondamentale, ma ora quello che abbiamo è vedere i ragazzi che crescono come squadra e come gioco, che vanno su ogni campo per fare il meglio, che hanno fame di vincere. Questo è il mio obiettivo. Non voglio che vadano in depressione se affrontano avversari più forti; devono porsi semplicemente l’obiettivo di diventare come loro. Io rompo le scatole perché in ogni allenamento e in ogni partita i ragazzi mi devono dare la vita. Dire altre cose non sarebbe rispettoso anche per i loro confronti”.