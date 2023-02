Toro, Karamoh e non Vlasic: Juric guarda oltre l'Udinese. I motivi della scelta

TORINO - Per la partita che il Toro approccia con la volontà di superare l’Udinese, così da issarsi al settimo posto solitario che a fine stagione potrebbe dare l’accesso ai preliminari di Conference League, Ivan Juric procede con una scelta a sorpresa per quanto riguarda la composizione dell’attacco. Il tecnico croato schiera infatti dal primo minuto Karamoh, in un tridente completato da Miranchuk con Sanabria riferimento centrale (in panchina torna a rivedersi Pellegri). La scelta è anche figlia della necessità di dare un turno di riposo a Vlasic, spremuto anche a causa del Mondiale disputato da protagonista. Per il franco-ivoriano si tratta intanto di una grande occasione, dopo il gol nel finale della gara persa in Coppa Italia a Firenze. E questa, per l’esterno offensivo, è anche la prima chance dall’inizio in campionato. A destra, invece, si rivede dal primo minuto Aina, il quale proprio all’andata contro l’Udinese aveva disputato l’ultima prova con i galloni da titolare.