Toro oltre il successo sull'Udinese: Juric raddoppia la soddisfazione

TORINO - Ivan Juric ha vinto due volte. In campo, non solo per il risultato in sé e per sé contro l'Udinese, ma prima di tutto per come la squadra granata ha reagito all'eliminazione in Coppa Italia: triplicando l'impegno, il cuore, la determinazione, la ricerca del gioco, l'attenzione (il rischio per il Toro era uno sfaldamento nella sfiducia). Ma Juric ha vinto, in un momento tanto delicato, potenzialmente a rischio, anche per la comunicazione scelta sia alla vigilia sia dopo la partita: frasi tutte improntate solo all'unità del gruppo, all'esaltazione di energie positive. Non era questo, nel caso, il momento delle critiche. Juric si è comportato anche da buon psicologo. Ecco perché ha vinto due volte.